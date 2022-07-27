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影／跟著老師做穩賺高報酬？ 7旬婦遭誘投資險被騙60萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區1名蘇姓婦人，日前透過臉書社群點選投資課程，對方與蘇加line後便誆以「只要跟著老師做」購買虛擬貨幣，就可以獲得高利潤報酬，蘇婦不疑有他，聽從詐騙集團指示，前往銀行欲匯出60萬台幣，幸好行員機警報警，警方到場以案例成功勸阻，讓蘇婦免於被騙。

據了解，上周二（19日）蘇姓婦人（70歲）透過臉書社群，點入查看一個投資廣告，不久便有一暱稱「張老師」用line與其互加好友。對方不斷誘以「不要急，找助教教教你」、「大家都是剛剛接觸，不會是很正常的」「你願意學，願意跟老師去做就好。」等訊息，讓蘇婦陷入投資陷阱。

蘇婦依詐團指示，前往新北市三重區溪尾街一家銀行，隨即向行員表明要匯款60萬到指定帳戶。行員詢問蘇婦匯款用途，只見蘇婦回說是要投資用，行員續問投資標的與公司，但蘇婦卻支吾其詞回稱「投資虛擬貨幣」行員直覺蘇婦應是被騙，趕緊通報轄區警到場協處。

三重警分局慈福派出所警員鄭又銘、吳育燐獲報迅速趕抵，詢問蘇婦說，日前在網路上看見投資課程的廣告，在對方不斷的鼓勵之下，才讓她不敵誘惑，準備來銀行匯出60萬台幣投資，警一聽就是詐騙伎倆，以案例向其說明這是典型的假投資真詐騙手法，並透過連絡匯入帳戶人方式，才讓蘇婦相信是詐騙圈套，成功阻止蘇婦遭騙。

三重警分局呼籲，聽到關鍵字「投資股票獲利」、「重複扣款」、「誤刷條碼」等關鍵字，請立即掛掉電話！由於詐騙之手法層出不窮，抑或是換湯不換藥的方式進行詐騙，如民眾接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜地進行1聽、2掛、3查證，避免上當受騙。

新北市三重區蘇姓婦人欲匯款60萬投資虛擬貨幣，警方到場以案例成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蘇姓婦人欲匯款60萬投資虛擬貨幣，警方到場以案例成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蘇姓婦人欲匯款60萬投資虛擬貨幣，警方到場以案例成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蘇姓婦人欲匯款60萬投資虛擬貨幣，警方到場以案例成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

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