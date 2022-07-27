小黃司機執業登記逾期6個月免撤照 法官：舉發程序違法

鄺姓小黃司機前年5月在台南永康中華路與中華西街口停等紅燈時占用機車停等區，經員警攔查，發現其執業登記證已逾6個月以上，經裁處廢止執業登記證，鄺指患記憶力缺損睡眠呼吸中止症，且裁決書遲至1年4個月後作出裁決，台南地院認為，舉發裁罰程序違法，撤銷處分。

鄺男駕駛計程車2020年5月16日深夜11時30分許，永康區中華路與中華西街口停等紅燈時占用機車停等區，經永康分局員警巡邏員警發覺攔查，發現其執業登記證有效日至2019年3月14日，逾期未定期查驗已逾6個月以上，製單舉發

經舉發後，他隨即向市府交通局陳述，未接獲發證機關寄發受驗通知單，侵害其憲法工作權，交通事件裁決中心同年月底也函覆當事人，指員警依法逕行舉發並無違誤。直至去年2月間移轉市警局交大處理，10月作出裁決，廢止計程車駕駛人執業登記，1年內不得再行辦理職業登記。

鄺表示，雖確有未遵期參加查驗，惟原發證機關並未寄發查驗通知書，即遭警局裁處廢止執業登記證處分，已侵害工作權，且該裁決書遲至1年4個月後才作出裁決；他患有記憶力缺損睡眠呼吸中止症，才未依限接受年度查驗。

市警局指出，舉發單位於查獲日發現鄺執業登記證未依規定期限參加年度查驗且逾期6個月以上，依道路交通管理處罰條例等相關規定辦理。且依計程車駕駛人執業登記管理辦法等相關規定，執業登記證的年度查驗，以駕駛人生日為基準前後推算各1個月，有長達2個月期間供參加查驗，法規均未規定原發證機關應寄發參加查驗通知書，且執業登記上均註記有「本證應每年定期查驗」字樣，鄺為職業計程車駕駛人，自應清楚知悉其規定。

台南地院認為，就執業登記證的年度查驗，並無須由原發證警察機關寄發參加查驗通知書，鄺就原發證機關未寄發參加查驗通知書的主張，難以採認。

法官指出，道路交通處罰條例第36條第3項規定，前段（未依限辦理異動申報或參加年度查驗之裁處罰鍰）、後段（逾期6個月以上仍不辦理前段之裁處廢止執業登記證）其處罰要件、行政罰種類、裁處機關均有不同。條文雖未明訂後段「逾期6個月以上」需以經前段的舉發或裁罰為要件。