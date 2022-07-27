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賊星該敗！自撞電桿男竟是竊嫌 昨失竊車已被換車牌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮今天清晨發生一起小客車自撞電桿車禍，警方獲報前往救援時，赫然發現肇事車是昨天才失竊的車子，受傷的楊姓駕駛竟是警方在追查的竊嫌，警方將他送醫後，還在釐清肇事原因，並清查其所犯竊案。

警方今天清晨5點半獲報有民眾車禍，一輛小客車在溪湖鎮東興路與長青路口自撞電桿，把電桿都撞歪，警方前往救援發現楊姓駕駛受傷卡在車內，車頭已嚴重毀損，緊急將他送醫救治，楊男無酒駕，為何會自撞還在調查中。

不過溪湖派出所機警員警竟發現，楊男(41歲)所駕駛的肇事車輛竟是昨天清晨才失竊的車子，且已被他換掉另一個偷來的車牌，以躲避警方查緝，楊男涉及多起彰化和雲林的竊盜案，日前雲林警方即懷疑楊男犯下竊案正在追緝中。

沒想到楊男昨天清晨侵入溪湖一戶民宅行竊，可能是沒偷到現金，竟偷走三雙鞋子和一把工具刀，並把民眾的小客車偷走後，立即換上另一個偷來的車牌，警方也在楊男車上發現許多雜物，包括鑽孔機，冷氣工具等，目前還在清查是否是民眾失竊品，深入調查中。

溪湖鎮今天清晨發生一起小客車自撞電桿車禍，警方獲報前往救援時，赫然發現肇事車是昨天才失竊的車子，受傷的楊姓駕駛竟是警方在追查的竊嫌。圖／民眾提供
溪湖鎮今天清晨發生一起小客車自撞電桿車禍，警方獲報前往救援時，赫然發現肇事車是昨天才失竊的車子，受傷的楊姓駕駛竟是警方在追查的竊嫌。圖／民眾提供

車禍 竊盜

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