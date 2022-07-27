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萬安演習攔不停 竟是酒駕還撞傷警派出所長

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

昨天下午中部萬安演習期間，苗栗縣通霄警分局在重要路口實施交通管制，烏眉派出所長李建國在苗128線上發現1輛轎車無視演習繼續行駛，上前引導攔停時遭該車撞傷腳，盤查發現竟是酒駕

昨天中部萬安演習時段為下午1點30分到2點，通霄警分局轄區通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉各重要路口，共計57處布置崗哨，動用警民力計143人，管制交通，引導人車就地掩蔽。

下午1點50分左右，烏眉派出所長李建國在苗128縣與通霄交流道口，發現1輛藍色小轎車往烏眉方向行駛，立即騎機車上前引導掩蔽，不料該車竟不聽指揮仍執意往前開，撞上人車才停下來。

李建國右腳掌挫傷，發現駕駛徐男滿嘴酒氣，忍痛將他逮捕，等支援警力到場後，自行就醫。

警方訊後依民防法、道路交通管制條例、妨礙公務及酒後駕車移送苗栗地檢署偵辦及縣府主管機關裁罰。

通霄分局長陳文彬接獲報告後到派出所慰問受傷所長。他表示，年度萬安演習是要提升全民國防意識、居安思危觀念，全體國民應配合辦理；另外酒後不要駕車，以維護自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

烏眉派出所長李建國在苗128線上發現1輛轎車無視演習繼續行駛，上前引導攔停盤查發現竟是酒駕。圖／警方提供
烏眉派出所長李建國在苗128線上發現1輛轎車無視演習繼續行駛，上前引導攔停盤查發現竟是酒駕。圖／警方提供
通霄分局長陳文彬昨天接獲報告後到派出所慰問受傷所長李建國（右）。圖／警方提供
通霄分局長陳文彬昨天接獲報告後到派出所慰問受傷所長李建國（右）。圖／警方提供
烏眉派出所長李建國值勤騎機車攔停遭撞，造成右腳掌挫傷。圖／警方提供
烏眉派出所長李建國值勤騎機車攔停遭撞，造成右腳掌挫傷。圖／警方提供
昨天下午中部萬安演習通霄警分局在轄區各重要路口布置崗哨，管制交通，引導人車就地掩蔽。圖／警方提供
昨天下午中部萬安演習通霄警分局在轄區各重要路口布置崗哨，管制交通，引導人車就地掩蔽。圖／警方提供

萬安演習 酒駕

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