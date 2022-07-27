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影／北上求職淪詐欺車手兼收水 口罩盒竟藏存摺金融卡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子北上求職淪為詐欺車手兼收水，新北市保大員警日前在板橋區發現陳男手持口罩盒，經盤查竟內藏14本存摺、21張金融卡及現金1萬8500元，依現行犯逮捕。警詢後依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大分析詐騙車手出沒熱時、熱點，布下天羅地網，7月15日在三重區查獲一名正要提領的詐欺車手，22日晚間在板橋區又逮到詐欺集團收水的24歲陳姓男子，短短一周內，查獲兩個詐騙集團車手及收手。

據了解，陳男因急需用錢，在臉書上看到高額收入應徵廣告，北上求職馬上就被對方收走銀行存摺及卡片，並被軟禁在旅館，淪為詐欺收水，個人帳戶也遭到警示。

集團告訴陳嫌若肯幫忙工作就會把存摺及卡片還給他，還會另外給他一筆18萬的薪水，陳嫌因而被集團所利用，除了自己的帳戶被警示外，還被指示當提領車手，以及收取詐騙款項後匯款到指定帳戶的收水等多重身分。

警方追查該詐騙集團以假投資手法詐騙51名被害人匯款至人頭帳戶中，初步估計遭詐騙的總金額高達2122萬元，所幸員警及時攔阻，阻止更多被害人受騙。

新北保大呼籲民眾在求職時應透過公開透明平台，不可輕信陌生人的招募資訊，除了要確認工作內容外，還要主動蒐集求職公司的背景資料，多方查證，切勿輕易將自己的存摺及提款卡交付他人使用，更不要因一時的財源困境，而將存摺及提款卡租借予他人，成為詐騙集團的人頭戶。

陳姓男子北上求職淪為詐欺車手兼收水，新北市保大員警日前在板橋區發現陳男手持口罩盒，經盤查竟內藏14本存摺、21張金融卡及現金1萬8500元，依現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子北上求職淪為詐欺車手兼收水，新北市保大員警日前在板橋區發現陳男手持口罩盒，經盤查竟內藏14本存摺、21張金融卡及現金1萬8500元，依現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子北上求職淪為詐欺車手兼收水，新北市保大員警日前在板橋區發現陳男手持口罩盒，經盤查竟內藏14本存摺、21張金融卡及現金1萬8500元，依現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
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詐騙集團 車手

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