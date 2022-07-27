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探訪瑪家排雲瀑布回程迷路 消防救援提醒迷路謹記STOP
秘境旅遊夯，但往往容易輕忽秘境的危險性，屏東縣消防局25日接獲報案，遊客邱女獨自探訪瑪家鄉舊排灣部落的排雲瀑布，回程途中迷路，趕緊報案，警消2小時搜尋，發現邱女，身體無大礙，協助邱女下山。
屏東縣消防局25日下午3點接獲報案，迷路的56歲邱女報案說，耳聞瑪家鄉排雲瀑布景色美麗壯觀，獨自前往排雲瀑布，在回程途中迷路。由於現場沒有明顯標的物，消防局引導邱女將位置座標傳給消防人員判斷，並出動人車趕往救援。
消防局勤指中心也以電話通話方式安撫邱女不要移動，並詢問附近有沒有明顯標的物，確認迷路位置與狀況。
消防局派遣特搜大隊、瑪家分隊、第一大隊出動8車21人救援，上山途中遇到剛結束山林工作，準備回家的排灣村前村長金天光，獲悉有民眾迷路，也義不容辭加入搜救行列。最後靠著迷途民眾提供的座標，與附近景物的描述後，終於在下午5點多，被前村長與搜救人員發現。
邱女告訴消防人員，她的身體無大礙，因為迷失了方向，擔心發生不測便請求消防人員協助。
屏東縣消防局呼籲，民眾從事登山活動發生迷途時，應立刻停止行動且留置原地或附近安全處，並謹記STOP原則，S（Stop停下來）、Ｔ（Think思考）、O（Observe觀察）、P（Plan計畫），或在通訊許可的情況下遵循消防人員的引導。
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