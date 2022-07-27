影／婦要匯300萬元投資黃金買賣 行員查覺有異報警阻詐

66歲婦人前天到台中市沙鹿區一間農會要匯款300萬元，行員查覺有異報警，員警到場時，婦人一度不說實情，後來才說是網路認識的朋友，邀她投資黃金買賣，行員機警，與警及時阻止她匯款，她差點被騙300萬元。

婦人前天上午10點到沙鹿區某農會提供帳號，向行員表示她要匯款300萬元，經女行員詢問與對方關係及匯款理由時，婦人支吾其詞，行員發覺有異隨即通知警方到場。

中市清水警分局清泉派出所員警徐俊祥及王千起獲報立即到場了解，警方再次詢問匯款理由時，婦人才表示，一個月前在網路上認識的朋友，因為要投資黃金買賣，對方要她將錢匯要到指定帳戶，並且提醒行員問起時，不能向行員透露是要投資。

警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，她才驚覺遭詐騙，幸好在行員即時發現並報警立即共同阻詐成功。

清水警分局分局長游永中得知後，昨天下午到清泉派出和農會致贈禮品，表揚女行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢300萬元。