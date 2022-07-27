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影／婦要匯300萬元投資黃金買賣 行員查覺有異報警阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

66歲婦人前天到台中市沙鹿區一間農會要匯款300萬元，行員查覺有異報警，員警到場時，婦人一度不說實情，後來才說是網路認識的朋友，邀她投資黃金買賣，行員機警，與警及時阻止她匯款，她差點被騙300萬元。

婦人前天上午10點到沙鹿區某農會提供帳號，向行員表示她要匯款300萬元，經女行員詢問與對方關係及匯款理由時，婦人支吾其詞，行員發覺有異隨即通知警方到場。

中市清水警分局清泉派出所員警徐俊祥及王千起獲報立即到場了解，警方再次詢問匯款理由時，婦人才表示，一個月前在網路上認識的朋友，因為要投資黃金買賣，對方要她將錢匯要到指定帳戶，並且提醒行員問起時，不能向行員透露是要投資。

警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，她才驚覺遭詐騙，幸好在行員即時發現並報警立即共同阻詐成功。

清水警分局分局長游永中得知後，昨天下午到清泉派出和農會致贈禮品，表揚女行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢300萬元。

游永中表示，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，他也呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

一名66歲婦人要匯300萬元投資，農會行員發覺有異報警，及時阻詐。圖／警方提供
一名66歲婦人要匯300萬元投資，農會行員發覺有異報警，及時阻詐。圖／警方提供

詐騙集團 農會

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