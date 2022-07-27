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影／淡水民宅火警母子命葬火窟 警消今現場勘驗查原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（26日）晚上7時12分，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，警消獲報迅速到場撲滅。不料，在起火戶臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急將兩人救出送醫仍宣告不治。由於現場僅燒毀4坪，卻導致2死，今天上午9時許，警、消重回現場勘驗，以釐清起火及致死原因。

昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝

據了解，死者段女（47歲）與石姓男童（11歲）是母子關係，段女去年因係與夫婿感情生變，兩人協議分居（但未離婚），去年7月母子倆才搬到新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓居住。

昨天（26日）晚上7時12分許，段女屋內突然竄出大量火煙，新北市消防局獲報，迅速出動各式搶救車輛27輛、警義消74人到場，經布水線並派員逐層搜索，於晚上8時20分破門進入起火戶臥室內，發現段女母子雙雙倆倒臥在地，趕緊將兩人救出屋外，經檢視兩人已無生命徵象，緊急送醫急救，兩人仍於昨晚9時30分宣告不治。

事後消防員進行殘火處理，發現客廳及臥房皆有燃燒痕跡，初估現場燃燒面積約4坪左右，警、消隨後通知段女夫婿趕到醫院協處，經警詢問段女丈夫得知，兩人於去年分居但未正式離婚，最近未曾聽聞段女有異樣或是輕生念頭，警方查訪周邊住戶，小孩每天正常上下課，同樣未察有異樣。

今天上午9時許，警方鑑識人員、消防火調人員要重回現場勘驗，除釐清是意外還是有自殺可能外？也要找尋確切起火點及兩人致死原因。

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昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市淡水區水碓25巷一棟社區大樓9樓火起，造成一對母子喪命。記者曾伯愷／翻攝

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