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獨／新竹棒球場未完成驗收舉辦比賽 竹檢剪報分案調查

影／中警今晚動員夜不眠 蔡蒼柏率15分局衝場臨檢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市連日發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發治安疑慮，台中市警局長蔡蒼柏今天深夜11時許，率同全市15個分局，近千名的警力，展開威力掃蕩，除了針對治安顧慮場所臨檢外，也在重要快速、市區道路封路臨檢，展現執法能量，蔡蒼柏今晚首個臨檢店鎖定台中市知名酒店金錢豹

台中市警局表示，今天晚間10時許，由市警局長蔡蒼柏帶隊，前往西屯區知名酒店金錢豹臨檢，另外局長也啟動肅槍專案，今晚會協同全市15個分局、市刑大、交大、保大、少年隊、婦幼隊、警犬隊等760名警力，針對全市的所有治安顧慮場所、交通要道，展開臨檢、路檢，執行威力掃蕩。

台中市刑大表示，今晚各分局查獲的各類績效，將待明日一併統計，此波肅槍專案將一直持續到8月1日，視執行狀況再作後續規畫，另外今晚臨檢金錢豹部分，查無違禁品或通緝犯，其他分局查緝狀況，將待各分局統計後回報。

台中市警局長蔡蒼柏（右）、刑大大隊長林明佐（左），今晚率15分局近千名警力，在全市執行臨檢、路檢，第一站臨檢知名酒店金錢豹。圖／台中市警局提供
台中市警局長蔡蒼柏（右）、刑大大隊長林明佐（左），今晚率15分局近千名警力，在全市執行臨檢、路檢，第一站臨檢知名酒店金錢豹。圖／台中市警局提供
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