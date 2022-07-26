影／中警今晚動員夜不眠 蔡蒼柏率15分局衝場臨檢

台中市連日發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發治安疑慮，台中市警局長蔡蒼柏今天深夜11時許，率同全市15個分局，近千名的警力，展開威力掃蕩，除了針對治安顧慮場所臨檢外，也在重要快速、市區道路封路臨檢，展現執法能量，蔡蒼柏今晚首個臨檢店鎖定台中市知名酒店金錢豹。

台中市警局表示，今天晚間10時許，由市警局長蔡蒼柏帶隊，前往西屯區知名酒店金錢豹臨檢，另外局長也啟動肅槍專案，今晚會協同全市15個分局、市刑大、交大、保大、少年隊、婦幼隊、警犬隊等760名警力，針對全市的所有治安顧慮場所、交通要道，展開臨檢、路檢，執行威力掃蕩。