影／中警今晚動員夜不眠 蔡蒼柏率15分局衝場臨檢
台中市連日發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發治安疑慮，台中市警局長蔡蒼柏今天深夜11時許，率同全市15個分局，近千名的警力，展開威力掃蕩，除了針對治安顧慮場所臨檢外，也在重要快速、市區道路封路臨檢，展現執法能量，蔡蒼柏今晚首個臨檢店鎖定台中市知名酒店金錢豹。
台中市警局表示，今天晚間10時許，由市警局長蔡蒼柏帶隊，前往西屯區知名酒店金錢豹臨檢，另外局長也啟動肅槍專案，今晚會協同全市15個分局、市刑大、交大、保大、少年隊、婦幼隊、警犬隊等760名警力，針對全市的所有治安顧慮場所、交通要道，展開臨檢、路檢，執行威力掃蕩。
台中市刑大表示，今晚各分局查獲的各類績效，將待明日一併統計，此波肅槍專案將一直持續到8月1日，視執行狀況再作後續規畫，另外今晚臨檢金錢豹部分，查無違禁品或通緝犯，其他分局查緝狀況，將待各分局統計後回報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言