快訊

獨／新竹棒球場未完成驗收舉辦比賽 竹檢剪報分案調查

又是獨攀 六旬男爬八仙山失聯 消防派人協尋

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

六旬陳男今天到台中市和平區獨攀八仙山，上午10點半打電話向家人表示，他人在台電維修電塔旁，迷路無法下山；下午3點半，陳男訊號不佳失聯，家屬報警。台中市消防局下午4點半接獲報案，派遣谷關及和平分隊，出動消防車2輛，本局人員4名，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊前往搶救。

消防局表示，今天下午4點29分接陳男家屬報案指稱，家住台中市北屯區的陳男（61歲），今日獨自自行前往攀爬八仙山，6點半從松鶴登山口入山，於10點半時聯繫家人表示其迷路，位址在台電維修電塔旁，家人於下午3點半再打電話給陳男，陳男有接聽手機，但訊號不佳而斷訊，隨家家人再打電話就連絡不上陳人，才趕緊報案，請求救援。

消防局獲報，立即會同東勢林管處人員等上山搜救，發現陳男車停在登山口，因天色已黑，將在山上紮營，待明天再繼續搜尋陳男。

台中市 八仙 台電

延伸閱讀

嘉市消防小隊長羅國洲 奪世界警政消防運動會桌球銅牌

計畫性工作停電惹民怨 台電：有必要且會事先通知

影／基消防局獲扶輪社捐贈四輪驅動幫浦消防車、遙控救生圈

酸民嗆「拍A片」 8點檔女星挺孕肚怒報案：不再寬容！

相關新聞

買到假茶葉被調查 知名茶行澧瀜號澄清：也是受害者

調查局中機站調查有南投不法茶商，涉嫌以低價越南茶冒充高價台灣茶販售，將林姓茶商等8人送辦，全案起源是台北市衛生局，抽撿台...

翁載妻剛出殯儀館 齊遭砂石車撞死

七十四歲曾姓老翁昨天上午駕小貨車載七十二歲妻子到枋寮納骨塔，離開後才駛出殯儀館不久，被卅六歲邱姓男子駕駛的砂石車撞上，小...

影／淡水民宅傳火警房內母子倒臥 2人無生命跡象送醫仍不治

新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上7時12分許突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌，警消獲報派員迅速趕抵，經布...

嘉市消防小隊長羅國洲 奪世界警政消防運動會桌球銅牌

世界警政消防運動會（World Police And Fire Games）22日起到31日在荷蘭鹿特丹舉辦，嘉義市政府...

影／中警今晚動員夜不眠 蔡蒼柏率15分局衝場臨檢

台中市連日發生兩起槍擊案釀一死一傷，引發治安疑慮，台中市警局長蔡蒼柏今天深夜11時許，率同全市15個分局，近千名的警力，...

台中后里自行車出租店4度被放鞭炮恐嚇 警方已鎖定對象追查

台中市后里區一間自行車出租店門口最近被4度放鞭炮，恐嚇意味濃，業者已報案，警方表示，已鎖定對象追查，通知到案釐清原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。