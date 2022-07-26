又是獨攀 六旬男爬八仙山失聯 消防派人協尋

六旬陳男今天到台中市和平區獨攀八仙山，上午10點半打電話向家人表示，他人在台電維修電塔旁，迷路無法下山；下午3點半，陳男訊號不佳失聯，家屬報警。台中市消防局下午4點半接獲報案，派遣谷關及和平分隊，出動消防車2輛，本局人員4名，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊前往搶救。

消防局表示，今天下午4點29分接陳男家屬報案指稱，家住台中市北屯區的陳男（61歲），今日獨自自行前往攀爬八仙山，6點半從松鶴登山口入山，於10點半時聯繫家人表示其迷路，位址在台電維修電塔旁，家人於下午3點半再打電話給陳男，陳男有接聽手機，但訊號不佳而斷訊，隨家家人再打電話就連絡不上陳人，才趕緊報案，請求救援。

消防局獲報，立即會同東勢林管處人員等上山搜救，發現陳男車停在登山口，因天色已黑，將在山上紮營，待明天再繼續搜尋陳男。