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買到假茶葉被調查 知名茶行澧瀜號澄清：也是受害者
調查局中機站調查有南投不法茶商，涉嫌以低價越南茶冒充高價台灣茶販售，將林姓茶商等8人送辦，全案起源是台北市衛生局，抽撿台北知名茶行澧瀜號的茶葉發現，澧瀜號今委由律師發表聲明，全案澧瀜號是被害人，買到不肖廠商的茶葉，已全數下架，配合檢調偵辦，希望消費者明鑑。
澧瀜號委任律師王信凱表示，澧瀜號在全案是被害人，去年配合台北市衛生局的抽檢，發現有部分進貨的阿里山茶葉，遭進貨廠商以越南茶混充，第一時間已向南投檢調說明受害情形外，也將全部由該不肖廠商進貨的茶品全部下架送驗，涉案茶葉都交給檢調協助偵辦。
他說，澧瀜號對於廠商的求償部分，也獲該廠商承諾賠償，因全案已經過一段時間，不過今有媒體報導相關內容，恐讓外界誤會，所以需要向外界澄清，澧瀜號已全數更換配合的上游茶農，加強全程監控茶葉來源，嚴選品質，協助捍衛消費者權益。
台北市衛生局前年底抽檢台北澧瀜號茶行的阿里山茶葉時，發現是「境外茶」，調查局中機站介入偵辦，發現南投縣林姓（42歲）、楊姓茶商（48歲）涉嫌以低價每斤百元越南茶，偽裝成高價每斤近2000元的台灣高山茶販售，檢調分數波收網，帶回楊等涉案8人，查扣百餘包，初估不法獲利達數十萬元，將擴大追查。
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