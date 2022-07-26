嘉市消防小隊長羅國洲 奪世界警政消防運動會桌球銅牌

世界警政消防運動會（World Police And Fire Games）22日起到31日在荷蘭鹿特丹舉辦，嘉義市政府消防局第二大隊蘭潭分隊小隊長羅國洲第3度代表出賽，最終獲得桌球的男子50歲個人組的銅牌，消息傳回國內，讓打火弟兄感到與有榮焉。

羅國洲從事消防工作37年，首次2007年獲選為代表，前往澳洲阿德雷德市，也是消防署首次派員參加此國際運動賽事的成員之一，第2次則是上屆2019年大陸四川成都舉辦，他更大放異彩，在保齡球項目獲得個人組及雙人組金牌、銅牌，成績十分優異。

羅國洲這回出征荷蘭，除了報名保齡球，也參加他個人的第二專長桌球，歷經多天賽程爭戰，展現優異的球技，最終桌球獲得銅牌；他說，很高興能參與國際體育競賽，並於來自世界各國的消防、警察執法人員交流互動，一方面可以爭取個人最佳成績 ，另一方面擴展台灣的國際能見度，做好國民外交工作，為國爭光。