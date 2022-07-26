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影／淡水民宅傳火警房內母子倒臥 2人無生命跡象送醫仍不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上7時12分許突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌，警消獲報派員迅速趕抵，經布水線入內灌救，發現起火點在臥房內，經入內發現倒臥一對母子（段女47歲、石姓男童11歲）趕緊將兩人拉救出屋外，經檢視兩人已無生命徵象，緊急送醫急救，目前兩人狀況並不樂觀，持續急救中。

事後警消殘火處理，發現起火點位於臥房內，初估燃燒面積近2坪左右，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

【中央社】

新北市淡水區水碓某社區大樓今晚7時許發生火警，警消獲報迅速到場滅火，一名女子和11歲兒子被救出時已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，起火原因仍待調查釐清。

警消今晚7時12分接獲通報，新北市淡水區水碓某社區大樓發生火警，共出動29輛消防車及警義消77人前往灌救，火勢在8時9分熄滅。

警消表示，在臥室發現47歲女子和11歲兒子已倒臥地上，兩人被救出時已無呼吸心跳，經送淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。初估燃燒面積約13平方公尺，起火原因仍待調查釐清。

新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區水碓街25巷一棟社區大樓9樓，今天晚上竄出火舌，警消在臥房內發現一對母子已無生命徵象，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。記者曾伯愷／翻攝

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