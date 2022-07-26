影／傻賊專程南下行竊卻挑錯時間 喜偷鐵線忘萬安演習遭警逮

台中市42歲李姓男子為竊取鐵線，今專程騎車南下至南投國姓，利用中午時間竊得7大綑鐵製曳引線，開心要載去變賣時，剛好碰上萬安演習，見沿途大批警、民力，只好停車等演習結束才落跑，未料仍遭眼尖員警攔查，令李大嘆「倒楣」。

警方調查，李男為偷電線、鐵線，以每日300元在台中租機車，今專程騎車南下到南投國姓一帶尋找目標，發現台14線中正路二段某停業餐廳旁放置大批鐵製曳引線，且無人看管，一上午就偷搬6大捆約60公斤鐵線，並變賣得手450元。

而李因上午順利得手，食髓知味，中午又回到同一個偷竊地點，又將7大捆約70公斤鐵線搬上機車，開心騎車要載去變賣，但他忘了中部地區「萬安45號」演習於今天（26日）下午1時30分至下午2時舉行，期間人車全面禁行。

埔里警分局為因應萬安演習，今動員上百名警、民力投入人車疏散、交通管制及燈火管制等演練，李嫌見沿途都有人在管制，只好乖乖停車等演習結束，好不容易等到演習結束，未料才落跑，就因形跡可疑，被警方攔車盤查。

埔里警分局表示，該分局副分局長涂瑞湮、巡官王榮藤、游家賢結束萬安演習勤務後，在國姓鄉台14線雙福隧道前，看見該部機車前踏板放置大量鐵線，直覺有異，立刻攔查，經盤問果然是竊賊，當場人贓俱獲，李嫌因此大嘆「倒楣」。