快訊

林哲瑄新竹球場受傷 林智堅道歉：願負擔手術及復健費用

史上第一！編赤字預算、增資 經濟部「雙管齊下」救台電

「以後沒有天龍國」 鄭欽天：南部房價每年漲5到10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／傻賊專程南下行竊卻挑錯時間 喜偷鐵線忘萬安演習遭警逮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台中市42歲李姓男子為竊取鐵線，今專程騎車南下至南投國姓，利用中午時間竊得7大綑鐵製曳引線，開心要載去變賣時，剛好碰上萬安演習，見沿途大批警、民力，只好停車等演習結束才落跑，未料仍遭眼尖員警攔查，令李大嘆「倒楣」。

警方調查，李男為偷電線、鐵線，以每日300元在台中租機車，今專程騎車南下到南投國姓一帶尋找目標，發現台14線中正路二段某停業餐廳旁放置大批鐵製曳引線，且無人看管，一上午就偷搬6大捆約60公斤鐵線，並變賣得手450元。

而李因上午順利得手，食髓知味，中午又回到同一個偷竊地點，又將7大捆約70公斤鐵線搬上機車，開心騎車要載去變賣，但他忘了中部地區「萬安45號」演習於今天（26日）下午1時30分至下午2時舉行，期間人車全面禁行。

埔里警分局為因應萬安演習，今動員上百名警、民力投入人車疏散、交通管制及燈火管制等演練，李嫌見沿途都有人在管制，只好乖乖停車等演習結束，好不容易等到演習結束，未料才落跑，就因形跡可疑，被警方攔車盤查。

埔里警分局表示，該分局副分局長涂瑞湮、巡官王榮藤、游家賢結束萬安演習勤務後，在國姓鄉台14線雙福隧道前，看見該部機車前踏板放置大量鐵線，直覺有異，立刻攔查，經盤問果然是竊賊，當場人贓俱獲，李嫌因此大嘆「倒楣」。

警方表示，當下就將李嫌帶回國姓分駐所，也已通知被害人領回被竊贓物，訊後，全案依竊盜罪移送偵辦；同時呼籲，民眾應將具有價值性的物品置於安全地點保管，工地加裝監視器或保全看守，才能避免遭竊，若發現可疑人事物請立即打110。

台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供
台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供
台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供
台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供
台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供
台中市李姓男子到南投國姓偷鐵線，被剛結束萬安演習勤務的埔里警分局員警查獲。圖／讀者提供

萬安演習 南投 偷竊 竊盜

延伸閱讀

萬安45號演習擴大舉辦 台中文心路警報響瞬無人潮車流

影／雲林縣萬安演習出動917名人力 進行3大項目演練

萬安45號演習居安思危 苗栗零違法

中部萬安演習 彰化路上人員清空靜悄悄

相關新聞

影／傻賊專程南下行竊卻挑錯時間 喜偷鐵線忘萬安演習遭警逮

台中市42歲李姓男子為竊取鐵線，今專程騎車南下至南投國姓，利用中午時間竊得7大綑鐵製曳引線，開心要載去變賣時，剛好碰上萬...

翁載妻剛出殯儀館 齊遭砂石車撞死

七十四歲曾姓老翁昨天上午駕小貨車載七十二歲妻子到枋寮納骨塔，離開後才駛出殯儀館不久，被卅六歲邱姓男子駕駛的砂石車撞上，小...

台中后里自行車出租店4度被放鞭炮恐嚇 警方已鎖定對象追查

台中市后里區一間自行車出租店門口最近被4度放鞭炮，恐嚇意味濃，業者已報案，警方表示，已鎖定對象追查，通知到案釐清原因。

21歲女澎湖吉貝海域浮潛溺水 送醫仍不治

1名來自桃園的李姓女子，今天在澎湖著名的吉貝嶼沙尾浮潛時，意外溺水，經快艇護送至本島轉送三總分院急救，仍宣告不治，死因待...

影／不滿男友與人曖昧 女揪眾討百萬試車費不成囚他7天

陳姓女子不滿鄭姓男友與其他女子搞曖昧，6日佯稱約鄭男打麻將索討「試車費」百萬，鄭男不從，慘4女1男禁錮7天，直到13日上...

女子搭公車掉手機 警熱心幫找回

台北市一名林姓女子搭乘客運到萬華區龍山寺下車後，大意將手機遺留在車上，林女慌張到派出所求救，萬華分局華江派出所員警設法找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。