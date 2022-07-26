影／不滿男友與人曖昧 女揪眾討百萬試車費不成囚他7天

陳姓女子不滿鄭姓男友與其他女子搞曖昧，6日佯稱約鄭男打麻將索討「試車費」百萬，鄭男不從，慘4女1男禁錮7天，直到13日上午鄭男趁隙line傳簡訊向友求救，警趕抵救出鄭男，帶回5嫌返回偵辦，警詢後依妨害自由、恐嚇、傷害移送法辦。

據了解，鄭姓男子（27歲）目前從事服務業，今年6月初透過交友軟體與加害人陳女（28歲）結識，兩人還沒正式交往，就先發生性關係，之後陳女向鄭男確認，雙方正式交往。

兩人交往一個多月，鄭男不時與其他女子搞曖昧，讓陳女頗不是滋味，月初向鄭男提分手，鄭男同意，結束僅一個多月的短暫戀情。

6日陳女電約鄭男到新北市五股區租處打麻將，鄭男赴約，陳女找來乾哥林男（27歲）、友人傅女（27歲）、林女（29歲）、林女（36歲）設局索錢。

當天4人在牌桌上廝殺到一半，林男問鄭為何還沒正式交往就先與乾妹陳女發生性關係，直斥陳男到處勾搭其他女子搞曖昧，對感情不專一，開口100萬元要鄭男付出試車費，鄭男當場表明沒錢，林男降價到50萬，鄭仍說沒錢，遭林等5人控制行動，取走提款卡盜領6萬元。