女子搭公車掉手機 警熱心幫找回

台北市一名林姓女子搭乘客運到萬華區龍山寺下車後，大意將手機遺留在車上，林女慌張到派出所求救，萬華分局華江派出所員警設法找到拾得人，陪同林女找回手機。

警方表示，林女日前晚上搭乘客運公車到萬華區龍山寺站下車，離開後才發現不小心將手機遺留在公車上，因為時間已晚，林只好先到住家進派出所報案，後再返回住處。

等到隔天，林女利用手機定位功能，發現位置在萬華區雙園街一帶，便立即動身到萬華分局華江派出所，由員警張皓勛上前瞭解。

張員先是致電客運公司，站務人員表示確實有一名婦人本要將手機歸還，但失主已下車，且公車已經駛離。