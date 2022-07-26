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女子搭公車掉手機 警熱心幫找回

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名林姓女子搭乘客運到萬華區龍山寺下車後，大意將手機遺留在車上，林女慌張到派出所求救，萬華分局華江派出所員警設法找到拾得人，陪同林女找回手機。

警方表示，林女日前晚上搭乘客運公車到萬華區龍山寺站下車，離開後才發現不小心將手機遺留在公車上，因為時間已晚，林只好先到住家進派出所報案，後再返回住處。

等到隔天，林女利用手機定位功能，發現位置在萬華區雙園街一帶，便立即動身到萬華分局華江派出所，由員警張皓勛上前瞭解。

張員先是致電客運公司，站務人員表示確實有一名婦人本要將手機歸還，但失主已下車，且公車已經駛離。

張員隨即返回所內調閱監視器畫面，發現該名婦人最後出現在西藏街、雙園街口，與手機定位地點大致相符。便先陪同林女前往附近，並在鄰居協助下，確定婦人住處，順利找到婦人，歸還手機。

萬華分局華江派出所員警陪同林女找回遺失的手機。記者邱奕能／翻攝
萬華分局華江派出所員警陪同林女找回遺失的手機。記者邱奕能／翻攝

公車 龍山寺 監視器 失主

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