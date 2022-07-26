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板橋江翠重劃區「工人倒地亡」 相驗死因為心血管疾病
新北市板橋區江翠重劃區一處新建工地，昨天發生意外死亡案，一名工人倒臥地下室當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。由於沒有明顯外傷，警方報請檢察官相驗釐清死因；法醫今天判斷，死因是心血管疾病休克，家屬透露死者生前有相關病史，對死因無意見。
警、消昨天下午1點39分獲報，板橋華江八路和華江九路口工地有人沒有呼吸心跳趕抵，經救護人員緊急CPR，送醫搶救逾一小時不治；經查死者身分是在工地擔任清潔工的陳姓男子（62歲），聯絡家屬處理後事。
報案當下正巧是北部地區萬安演習，工地工人雖聽聞警報聲響，但因建案在室內不影響逃難，得以持續施工，期間一名工人經過地下一樓，意外發現同事倒臥地面沒了呼吸心跳，緊急對他CPR並報警，救護人員接手CPR，不幸到院仍不治。
警方勘驗現場，沒有他殺跡象，又死者沒有外傷，依程序報請檢方相驗釐清死因。相驗結果今天出爐，判定是心血管疾病發作，家屬事後透露，死者生前有心血管疾病史，雖然很難過，但對死因無意見，警方將協助家屬處理後事。
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