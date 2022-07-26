「平時沒喝」桃園男不勝酒力宿醉 消防隊旁撞燈柱90度翻車

桃園市桃園區今上午發生酒駕翻車事故，一名男子開車行經消防局特搜大隊旁，因宿醉一時恍神，自撞路燈桿後90度翻車，消防員見狀趕緊上前協助，所幸男駕駛只輕傷、未送醫，但他經酒測值0.2毫克，警方詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，張姓男子（47歲）今天11時許駕駛白色休旅車，沿桃園區三民路往市區行進，經過三民、民權路口時，因一時恍神自撞路旁燈桿，側翻在車道上。後方來車趕緊煞停，幸未追撞。

消防局特搜大隊部及三民救護分隊就在事發地旁，消防員們見狀趕緊背裝備出來救援，但張男已自行爬出車外，僅額頭有0.3公分小擦傷，並無大礙，拒送醫；他第一時間向消防表示，沒察覺到自己壓到東西。

轄區景福派出所員警獲報立即趕到，見張男無大礙，對他實施酒精測試，發現高達0.2毫克；張辯稱昨晚在公司跟同事吃薑母鴨，喝了點啤酒，因平時沒有飲酒習慣，才感到頭暈，警方詢後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾若飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全，警方必貫徹酒駕零容忍政策，加強取締酒後駕車，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康