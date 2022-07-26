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男子未超車失控連撞2車 車上找到78包毒咖啡包

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名陳姓男子開車，疑為了超車，先追撞蔡姓男子開的轎車後，失控撞上人行道，並與楊姓女騎士發生擦撞；警方獲報後趕往現場處理，另在陳男車上查獲毒品咖啡包，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，陳男（24歲）今天上午11點多時，開車載著任男（24歲）、王女（26歲），沿著中正區愛國東路往東向行駛，陳疑因前方有車輛，陳男為了超車而往右鑽車縫，但在往左要切出時，撞上前方停等紅燈蔡男所開的轎車。

隨後，陳男車輛失控衝上人行道，再碰撞上人行道上騎乘機車的楊姓女郵差（58歲）。

警方獲報到場後，將手腳擦挫傷的楊女送醫，3人酒測值均為0。另外，警方還在陳男的車上，找到78包安非他命毒品咖啡包，警方依規定將陳男、任男、王女帶回派出所驗尿。

至於78包毒品咖啡包來源？陳男等人辯稱，是自己施用，不過今天沒有施用。但警方懷疑不單純，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
陳男等人開車未超車發生車禍，警方在車上找到毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝

人行道 毒品

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