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台中工業區大貨車右轉撞機車 女咖啡店長命喪輪下
台中工業區工業七路今天上午11時許，發生一起死亡車禍，當時由田姓男子駕駛的大貨車，行經案發路口欲右轉時，與直行的李姓機車女騎士碰撞，李女在救護車到場時，已無生命跡象，經急救後仍宣告不治，據查，李女是擔任咖啡店長，全案將依過失致死罪偵辦。
據查，田姓男子（63歲）在今天上午11時許，駕駛營業用大貨車沿工業區一路外側車道，欲右轉工業區七路方向行駛，當時李姓女子（33歲）騎機車沿工業區一路外側車道往工業區八路，田疑因右轉時的內輪差與視線死角，沒有發現李女，與李女碰撞後輾過，機車車身也被壓得凹陷變形。
救護車獲報到場時，李女已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，經第六警分局交通分隊調查，田、李女二人都無酒精濃度，田辯稱左轉時沒有看到李女直行，疑似是內輪差或是視線死角釀禍，不過仍需交大事故組後續釐清。
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