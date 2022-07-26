詐騙新招 電子支付轉帳騙錢民眾3招自保

隨著電子支付應用場景普及，無論是生活中的繳費與購物，或是好友之間的轉帳、團購分帳等行為，許多民眾開始習慣使用電子支付，然而卻成為詐騙集團利用工具，近期屢傳電子支付轉帳詐騙事件，電子支付業者提醒，民眾在使用電子支付時要注意3點。

近年因疫情影響，許多民眾開始嘗試使用電子支付，交易、轉帳免用現金，然而卻導致有心人士利用漏洞，進行新型態電子詐騙，其中竄改或覆蓋QR Code，誤導民眾連結至詐騙帳戶或釣魚網站，導致帳戶、密碼或年籍資料等個資外流，是最常見的犯罪態樣。

針對近期屢傳的轉帳詐騙事件，一卡通表示，民眾操作電子支付要注意3點，第一，勿輕易聽從陌生人指示進行轉帳交易；第二，勿輕易將個人資料，如身分證文件、銀行帳戶帳號提供予他人；第三，勿隨意加入來路不明的投資邀約、網路兼職、在家賺錢、FB 購物等網路詐騙社群。

國內過去也曾發生過電子支付詐騙案件。像之前年節期間，電子支付業者舉辦送紅包抽獎活動，該活動被詐騙集團鎖定，歹徒先誘使使用者加入陌生LINE群組，與使用者約定互相轉帳紅包，共同抽官方贈送點數機會，以詐騙帳號收取使用者轉來的紅包後，隨即退出群組。

台灣Pay過去也曾遭詐騙集團鎖定，歹徒以打電話或用LINE等通訊軟體聯繫使用者，冒充銀行核對帳戶或消費，藉此騙取存戶帳號等個資後，再誘導存戶告知銀行發送的申請及下載驗證碼，進而冒充持卡人進行交易。