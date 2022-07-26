世界警消運動會許顥瀚得5金2銀1銅 網笑：開五金行喔

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消運動會，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀，個人累積獎牌5金2銀1銅。

昨競賽第3天，台灣隊再添2金1銀1銅，消防健兒許顥瀚個人表現亮眼，累積獎牌5金2銀1銅，消防署臉書粉專有網友祝賀說，「你家開五金行喔！」

25歲許顥瀚是彰化縣人，警專33期畢業分發到竹南消防分隊，他從小喜歡運動，國小3年級起學習柔道，消防工作之餘，他自我訓練提升實力，2018年自費到南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，也一炮而紅。

今年他獲徵召代表台灣參加「2022年第19屆世界警察消防運動會」柔道、角力及巴西柔術等項目，於7月22日起將在荷蘭鹿特丹舉行，內政部長徐國勇特別授旗給代表團29名警消成員，勉勵他們為國爭光、盡全力爭取佳績，而許顥瀚更是代表參賽消防員接受消防署長授旗，成為國家掌旗手。