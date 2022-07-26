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世界警消運動會許顥瀚得5金2銀1銅 網笑：開五金行喔

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消運動會，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀，個人累積獎牌5金2銀1銅。

昨競賽第3天，台灣隊再添2金1銀1銅，消防健兒許顥瀚個人表現亮眼，累積獎牌5金2銀1銅，消防署臉書粉專有網友祝賀說，「你家開五金行喔！」

25歲許顥瀚是彰化縣人，警專33期畢業分發到竹南消防分隊，他從小喜歡運動，國小3年級起學習柔道，消防工作之餘，他自我訓練提升實力，2018年自費到南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，也一炮而紅。

今年他獲徵召代表台灣參加「2022年第19屆世界警察消防運動會」柔道、角力及巴西柔術等項目，於7月22日起將在荷蘭鹿特丹舉行，內政部長徐國勇特別授旗給代表團29名警消成員，勉勵他們為國爭光、盡全力爭取佳績，而許顥瀚更是代表參賽消防員接受消防署長授旗，成為國家掌旗手。

縣消防局第二大隊長曹春風說，許顥瀚一開場就拿獲1金1銀好成績，他平常救災認真，與同仁相處融洽，常在健身房自律要求，體格體能維持良好狀態，他為國爭光，同仁也深感榮耀。

許顥瀚代表台灣參賽，昨天在柔道獎項奪1金1銀，個人累積獎牌5金2銀1銅，表現亮眼。圖／苗栗縣消防局提供
許顥瀚代表台灣參賽，昨天在柔道獎項奪1金1銀，個人累積獎牌5金2銀1銅，表現亮眼。圖／苗栗縣消防局提供
許顥瀚代表台灣參賽，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀。圖／苗栗縣消防局提供
許顥瀚代表台灣參賽，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀。圖／苗栗縣消防局提供
許顥瀚代表台灣參賽，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀。圖／苗栗縣消防局提供
許顥瀚代表台灣參賽，昨天再傳佳績，柔道獎項奪1金1銀。圖／苗栗縣消防局提供

柔道 荷蘭

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