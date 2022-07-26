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影／七旬男挑戰北大武兩度求援 領隊疑有疏失遭罰3萬
一名70歲男子參加登山團挑戰人生首座百岳北大武山，順利攻頂後，下山過程因體力不繼兩度求援，最後由屏東縣消防局救難人員背負下山才化解危機。消防局調查發現，該團領隊疑未申報登山計畫、未領有基本救命術證書等相關證照，且未替團員投保登山綜合險，已依屏東縣登山活動管理自治條例開罰，最高可處3萬元罰款。
疫情趨緩，因國外旅遊仍未全面開放，全台登山活動近期人氣爆增。消防局表示，陳姓男子是參加一對夫妻領隊的三天兩夜北大武登山隊，全團連領隊共10人， 23日啟登後在檜谷山莊過夜，24日攻頂，25日下山。
檜谷山莊山屋管理員吳德發說，該團25日下山前就有團員投訴，指領隊前一天離開三角點沒幾百公尺就請團員一起走，沒有陪伴，自己先下來山莊休息。70歲的陳男原本有兩位團員陪伴，後來因缺水，頭燈快沒電也先下山，後來還是協作上山支援，才護送陳男平安回到檜谷山莊。從山莊到三角點來回走了18個多小時，領隊沒設撤退時間點，也沒全程陪伴，令人心驚。
詎料該團25日下山過程又再度求援，消防局10點多獲報，大武山國家步道2.3公里處有登山客身體不適。來義分隊小隊長姚家慶率2隊3車5人趕往，發現待救男子就是前一晚險些受困的陳男，因體力耗盡，最後由救難人員接力背負下山。
消防局調查發現，該團領隊疑未申報登山計畫，當場也未出示基本救命術證書等相關證照，疑未替團員投保登山綜合險，已依屏東縣登山活動管理自治條例開罰，最高可處3萬元罰款。
此案引發山友熱議，據了解，該團團費每人5500元。吳德發直指不當的帶隊方式及思維，出事是必然的，時間早晚而已。呼籲山友爬大山先惦惦自己斤兩，評估實力，不是繳錢就好。慎選商業團也是該學會的功課，好的商業團帶山友登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂。
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