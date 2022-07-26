影/空勤直升機從台中飛花蓮秀林帕托魯山 救回高山症者

一名男登山客在花蓮縣秀林鄉帕托魯山出現高山症，空勤總隊派今天派台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊執行救援任務，黑鷹直升機從台中飛越中央山脈，飛抵花蓮救援，落地後再將患者交由台中市消防局救護車後送，圓滿達成飛越中央山脈救人任務。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天執行花蓮縣消防局申請花蓮縣秀林鄉帕托魯山三岔點營地男性山友疑似高山症後送救援任務，派飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛李又佑、機工長陳煜焱，消防署特搜隊員許哲仁、張茂同執行任務。

機組員完成高山救援分組提示及任務裝備整備，早上9點10分起飛，爬高1萬呎定向目標區，確認待救者位置後，隨即完成作業場地勘察後，並開始吊掛作業，由消防署特搜隊員許哲仁出艙實施吊掛救援作業，現場天氣狀況穩定，吊掛作業順利，9點49分完成吊掛作業，隨即後送台中東勢河濱公園，病患交由台中市消防局救護車後送東勢農民醫院。