內湖豪宅濺血！醉男玩遊戲被打巴掌涉持刀猛刺2女 殺人未遂起訴

台北市內湖區行善路一處豪宅大樓，今年1月驚傳砍人濺血，吳姓屋主和顧姓女子、許姓女子喝酒玩遊戲，吳男疑似不爽被打巴掌，竟涉嫌持水果刀砍2女要害，幸好吳男阿公出面阻止，才沒鬧出人命。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪人起訴。

今年1月4日深夜至5日凌晨1時許，30歲吳男和朋友34歲顧女、35許女，在家喝酒吃宵夜，但飲酒過度酒醉，在玩遊戲期間，吳男疑似不爽被顧女打巴掌，涉嫌衝進廚房拿起吳媽的水果刀，揮砍顧女頸部等要害2刀，吳女嚇得躲進廁所，反鎖廁所門。

吳男持刀攻擊顧女後，竟不知罷手，涉轉身持刀猛刺許女腹部和臟器2刀，幸好家中還有吳男阿公，阿公聽到爭吵聲出面阻止，顧女趁機報案求救。

案發後2女送醫急救，顧女右頸部撕裂傷，縫了18針，左中指撕裂傷縫3針，頭皮撕裂傷縫2針等嚴重傷勢。許男則是右側後腰穿刺傷，合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎，還疑似有創傷後壓力疾患等嚴重傷勢。

檢察官認定，吳男僅因細故發生重大爭執糾紛，心生怨恨，持刀揮砍2位女性朋友要害，涉犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

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