快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖豪宅濺血！醉男玩遊戲被打巴掌涉持刀猛刺2女 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區行善路一處豪宅大樓，今年1月驚傳砍人濺血，吳姓屋主和顧姓女子、許姓女子喝酒玩遊戲，吳男疑似不爽被打巴掌，竟涉嫌持水果刀砍2女要害，幸好吳男阿公出面阻止，才沒鬧出人命。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪人起訴。

今年1月4日深夜至5日凌晨1時許，30歲吳男和朋友34歲顧女、35許女，在家喝酒吃宵夜，但飲酒過度酒醉，在玩遊戲期間，吳男疑似不爽被顧女打巴掌，涉嫌衝進廚房拿起吳媽的水果刀，揮砍顧女頸部等要害2刀，吳女嚇得躲進廁所，反鎖廁所門。

吳男持刀攻擊顧女後，竟不知罷手，涉轉身持刀猛刺許女腹部和臟器2刀，幸好家中還有吳男阿公，阿公聽到爭吵聲出面阻止，顧女趁機報案求救。

案發後2女送醫急救，顧女右頸部撕裂傷，縫了18針，左中指撕裂傷縫3針，頭皮撕裂傷縫2針等嚴重傷勢。許男則是右側後腰穿刺傷，合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎，還疑似有創傷後壓力疾患等嚴重傷勢。

檢察官認定，吳男僅因細故發生重大爭執糾紛，心生怨恨，持刀揮砍2位女性朋友要害，涉犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

殺人

延伸閱讀

高速公路奔馳突遇前方鐵片飛來 「巨大手裏劍」擊中玻璃駕駛濺血

林志穎車禍濺血臉腫漲變形　昔談愛護超跑「3不」

宜蘭男假車禍、真槍殺仇家後自首 一審判入獄關22年

宜蘭男宣洩情緒竟隨機割頸 涉殺人未遂檢籲從重量刑

相關新聞

彰化工廠爆炸巨響驚醒全鄉 700坪陷火海近百人力搶救

彰化縣芬園鄉一家工廠今天清晨發生大火，火勢猛烈，彰化消防局派出12個分隊的消防員前往搶救，居民指出，睡夢中聽到巨大爆炸聲...

台鐵有「撞」況！ 高雄鳳山-九曲堂單線雙向行車延誤

台鐵一早不平靜，高雄發生死傷事故，根據台鐵局鐵路事故通報，在鳳山－九曲堂單線雙向行車有受影響，列車延誤。

翁載妻剛出殯儀館 齊遭砂石車撞死

七十四歲曾姓老翁昨天上午駕小貨車載七十二歲妻子到枋寮納骨塔，離開後才駛出殯儀館不久，被卅六歲邱姓男子駕駛的砂石車撞上，小...

世界警消運動會許顥瀚得5金2銀1銅 網笑：開五金行喔

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消運動會，昨天再傳佳績，柔道獎...

影／七旬男挑戰北大武兩度求援 領隊疑有疏失遭罰3萬

一名70歲男子參加登山團挑戰人生首座百岳北大武山，順利攻頂後，下山過程因體力不繼兩度求援，最後由屏東縣消防局救難人員背負...

影/空勤直升機從台中飛花蓮秀林帕托魯山 救回高山症者

一名男登山客在花蓮縣秀林鄉帕托魯山出現高山症，空勤總隊派今天派台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊執行救援任務，黑鷹直升機從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。