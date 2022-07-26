嘉縣消防局今水域救援訓練 民眾驚呼：太逼真了！

嘉義縣大林鎮轄內大小水塘遍布，嘉義縣消防局第二大隊大林分隊、大美分隊，因各地傳出溺水案情，考量轄內擁有大專院校及高中職數間，為加強水域救援能力，今天上午9點到12點在中林魚池，辦理水域聯合救援訓練，圍觀群眾直呼：很逼真！

天氣炎熱酷暑且正逢暑假期間，增加民眾前往水邊戲水消暑的機會，近期嘉義縣時常聽聞各地傳出溺水案情，消防人員獲報前往救援次數增加，爲此大林分隊、大美分隊為加強水域救援能力，共同確保大林鎮轄內水域安全，今辦理水域聯合救援訓練。

大美分隊長鄭有竣表示，儘管目前疫情趨緩，消防單位在各種救援工作上仍不敢輕忽，今天訓練除了IRB、橡皮艇及各式水上救生器材操作訓練以外。

大美分隊派員演溺者，且加入可能為確診患者做模擬，鄭有竣說，藉此落實訓練疫情期間相關的救護處置，每個環節都不能掉以輕心，將搜救人員的安全列為各項救援行動的前提。

「太逼真了！」在旁觀看的的林姓婦人說，真的很感謝消防人員的辛苦，今天目擊訓練環節有感救人不是一件簡單的事，民眾應該要體恤消防人員，不要亂浪費資源留真正需要幫助的人。

大林分隊長甘明哲表示，每一場救援往往皆需要鄰近分隊、民力團體支援協助，本次訓練結合大林鎮內兩個消防隊，大林分隊與大美分隊及雙方義消團隊，聯合進行水域搶救訓練。