聽新聞
test
0:00 / 0:00
E奶女郎遭攝影師襲胸 讚嘆「我看過最美的胸部」怒提告
JKF百大女郎、身材34E的「琦琦」本月初答應方姓攝影師外拍邀約，孰料在板橋凱撒大飯店浴室拍攝全裸藝術照時，遭到對方違反意願摸胸，還低聲讚嘆「這是我看過最美的胸部」，琦琦嚇傻，立刻穿衣奪門離去，2天後至派出所提告性騷擾；警方表示，已通知方男到案釐清案情。
新北市警海山分局本月12日接獲報案，琦琦表示10日晚上7點多，在板橋某飯店拍攝全裸藝術照時，遭到方姓攝影師襲胸、摸身體，以及言語性騷擾。
琦琦透露，方男在約拍時就有異狀，曾傳訊說「如果我衝動了，可以在旁自己來嗎？」本來拒絕拍攝，後來對方又邀約，琦琦要求帶著男性友人一同前往，答應拍攝。卻沒想到，方男竟在「浴室裸拍時」伸手襲胸，還讚嘆「這是我看過最美的胸部」，琦琦當下十分不舒服，大叫開門，傳衣後離開。
琦琦不願忍氣吞聲，事發後2天至派出所提告，海山警方指出，獲報後已發函通知書給涉案的47歲方姓攝影師，待他到案釐清案情，朝違反性騷擾防治法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言