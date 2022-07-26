E奶女郎遭攝影師襲胸 讚嘆「我看過最美的胸部」怒提告

JKF百大女郎、身材34E的「琦琦」本月初答應方姓攝影師外拍邀約，孰料在板橋凱撒大飯店浴室拍攝全裸藝術照時，遭到對方違反意願摸胸，還低聲讚嘆「這是我看過最美的胸部」，琦琦嚇傻，立刻穿衣奪門離去，2天後至派出所提告性騷擾；警方表示，已通知方男到案釐清案情。

新北市警海山分局本月12日接獲報案，琦琦表示10日晚上7點多，在板橋某飯店拍攝全裸藝術照時，遭到方姓攝影師襲胸、摸身體，以及言語性騷擾。

琦琦透露，方男在約拍時就有異狀，曾傳訊說「如果我衝動了，可以在旁自己來嗎？」本來拒絕拍攝，後來對方又邀約，琦琦要求帶著男性友人一同前往，答應拍攝。卻沒想到，方男竟在「浴室裸拍時」伸手襲胸，還讚嘆「這是我看過最美的胸部」，琦琦當下十分不舒服，大叫開門，傳衣後離開。