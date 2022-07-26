影／桃園社區4樓全面燃燒致煙囪效應 10樓母女送醫

桃園市桃園區今上午發生一件住宅火警，慈文路上一處社區4樓住家全面燃燒，疑因鐵門密合度不夠，加上逃生梯間未關防火門，導致頂樓蓄積濃煙，消防隊疏散住戶並將10樓一對母女預防性送醫，20多分鐘撲滅火勢，起火原因調查中。

消防局今天上午10時6分獲報，桃園區慈文路419號一處13樓高社區起火，派出41人、17車趕赴救援，現場是4樓一戶起火燃燒，火勢迅速蔓延，很快就全面燃燒，大量濃煙不斷竄出鐵窗，引發民眾圍觀，消防隊趕緊布水線搶救。

消防隊上樓，由內部疏散住戶，發現起火住家內沒人受困，但鐵門密合度不夠，濃煙不斷由屋內往外竄，又因為梯間防火門也沒關好，引發「煙囪效應」，大量濃煙蓄積在樓頂，導致10樓一對母女（35歲、1歲）嗆傷，經疏散後由救護人員預防性送醫。