聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園社區4樓全面燃燒致煙囪效應 10樓母女送醫
桃園市桃園區今上午發生一件住宅火警，慈文路上一處社區4樓住家全面燃燒，疑因鐵門密合度不夠，加上逃生梯間未關防火門，導致頂樓蓄積濃煙，消防隊疏散住戶並將10樓一對母女預防性送醫，20多分鐘撲滅火勢，起火原因調查中。
消防局今天上午10時6分獲報，桃園區慈文路419號一處13樓高社區起火，派出41人、17車趕赴救援，現場是4樓一戶起火燃燒，火勢迅速蔓延，很快就全面燃燒，大量濃煙不斷竄出鐵窗，引發民眾圍觀，消防隊趕緊布水線搶救。
消防隊上樓，由內部疏散住戶，發現起火住家內沒人受困，但鐵門密合度不夠，濃煙不斷由屋內往外竄，又因為梯間防火門也沒關好，引發「煙囪效應」，大量濃煙蓄積在樓頂，導致10樓一對母女（35歲、1歲）嗆傷，經疏散後由救護人員預防性送醫。
消防局指出，火勢在10時11分控制，10時34分撲滅，火場是住家客廳及臥室的裝潢、家具及家電，燃燒面積約25平方公尺，起火原因有待火災調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言