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彰化工廠火警巨響 鄰居家玻璃被震碎裂、天花板掉落
彰化縣芬園鄉一家工廠今天清晨發生大火，火勢初期產生的爆炸聲嚇壞全鄉居民，就連緊鄰的房屋也受到波及，其中一間工廠住家最嚴重，當時二樓謝姓夫妻與3歲和4月大男孩被當時爆炸造成的震波嚇醒，屋頂木板掉落，屋內情況慘不忍睹。
工廠位置位於舊社村，火警爆炸影響附近至少知道有五戶受損，爆炸聲響就連對岸的台中霧峰以及南投草屯居民都留言有聽到巨響，位在這家工廠附近的謝姓夫妻家中的冷氣機則整台震離牆面，天花板的電燈掉落、窗戶玻璃隨落一地，家中滿目瘡痍。
彰化縣消防局第一大隊長張恭維說，由於廠房內有泡棉、塑膠板、塑膠粒，以及黏著劑和甲苯，研判因此才會有爆炸聲響，因水源有限下使用移動幫浦引水，幸好全程都有水源。
消防人員指出，因爆炸整個鐵皮屋頂被炸出一個洞，也因此沒有造成火煙蓄積，降低救災風險，幸好無人傷亡。
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