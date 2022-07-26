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台中市檢舉車禍肇逃最高可領1萬 22日起生效
民眾遇到車禍肇事逃逸事故，若官方建置的監視器沒有拍攝到影像，要找到對象索償往往曠日費時，台中市警局跟進台北、高雄，訂定獎勵辦法，若有檢舉或協助釐清肇事逃逸案件的民眾，經審核通過後，可請領獎金，最高可領1萬元，該要點已在本月22日生效。
台中市警局交通大隊表示，為鼓勵民眾檢舉轄內交通事故肇事逃逸案件、提供其他道路交通事故錄影資料，以確保民眾生命、身體安全及釐清肇事原因，訂定「臺中市檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，從111年7月22日正式生效。
這個獎勵金核發要點主要包含兩個面向，第一個是檢舉肇事逃逸案件因而偵破者、第二個是提供錄影資料，有助於釐清肇事原因者。檢舉肇逃案件而偵破者，依受傷、重傷、死亡，每件分別可領3000元、6000元及1萬元，提供錄影資料協助釐清案發原因者，依受傷、重傷、死亡案件，分別可領1000元、3000元、5000元。
交大大隊長徐坤隆說，發生交通事故時，若肇事車輛現場逃逸無蹤，未保全現場，難以釐清事發經過，被害人往往求償無門，希望透過發放獎勵金的激勵制度，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供相關資料，協助警方儘速偵破，這也是台中市目前唯一檢舉交通違規有獎金的。
交大提醒，民眾如欲提供事故相關影像，可至台中市警局交通警察大隊網站-便民服務-道路交通事故為民服務系統-檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料平台(網址：https://tcpbcase.police.taichung.gov.tw/TCHBreportcase/ )， 上傳事故影音資料。
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