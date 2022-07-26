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移工誤闖鐵軌遭火車撞傷送醫無大礙 車次中午已恢復
台鐵鳳山區往大樹區九曲堂3141車次今天上午9時50分許，年約30歲阮姓男移工違規侵入鐵軌，因列車煞車不及撞上阮男，所幸只有些許擦傷，當下意識清楚，送醫後並無生命危險；但這起事故造成多班次延誤，至少上百名旅客受影響，經排除後，列車也在11時許恢復通行。
鐵路警察初步調查，這起事故發生在上午9時54分許，3141車次區間車，行經港起16k+650m西正線旁時，發現阮男坐於鐵軌中央，因列車煞車不及撞上釀成事故。
據了解，該名阮男疑似心情不好，誤闖鐵軌，才會造成事故，所幸他只受些許擦傷，當下意識清楚，送醫後並無生命危險，詳細事故原因仍待鐵路局及鐵路警察局釐清，不排除將人依公共危險移送。整起事故在11時許已順利排除，並且恢復列車通行。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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