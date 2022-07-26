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狗被車撞横躺快車道 警抬路邊 小主人找到愛犬心庝大哭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一隻狗昨晚在台中市梧棲區疑被車撞，横躺快車道，警察和路人合力抬到路邊維護安全，並挨家挨戶尋獲主人， 小主人獲知心庝當場大哭，飼主感謝警方及民眾幫忙。

昨晚10點多，清水警分局安寧派出所接獲民眾報案，有一隻中型犬疑似遭車撞擊，癱坐於梧棲區中華路二段快車道上奄奄一息， 因梧棲區中華路二段車流量大且天色昏暗，警方先將巡邏車開啟警示燈停於後方，避免狗遭受二次傷害。

當員警靠近狗時，狗本能見陌生人接近有抗拒，警員陳建利先跟狗做簡單的互動，降低其戒心，再和熱心民眾合力將狗抱起來，移置至路邊安全地方。

警員吳心雅見狗流淚，研判應是疼痛，需立即就醫，且心想這時狗主人應該很著急，警員發現狗脖子上有項圈，推測應該有人飼養，拿著狗照片在附近挨家挨戶詢問是否知道為何人飼養，恰巧有一戶民眾家的狗走失，警方拿照片讓楊姓狗主人確認，狗主人激動地大叫「「是我們家的狗，他受傷了嗎?」一旁的小主人也擔心落淚，警方帶主人前往認領，主人將狗抱起載往醫院治療，頻頻向警方道謝，讓她們能夠人狗團圓。

清水警分局安寧派出所長楊邦彥呼籲，民眾家中若有飼養寵物，應避免放養或疏縱犬隻，建議繫繩以確保毛孩安全，若不慎於車水馬龍的道路上逃竄，將會影響犬隻自身安全，也會影響用路人的行車安全。

一隻狗昨晚在台中市梧棲區疑被車撞，横躺快車道，警察和路人合抬路邊，並挨家挨戶尋獲主人。圖／警方提供
一隻狗昨晚在台中市梧棲區疑被車撞，横躺快車道，警察和路人合抬路邊，並挨家挨戶尋獲主人。圖／警方提供
一隻狗昨晚在台中市梧棲區疑被車撞，横躺快車道，警察和路人合抬路邊，並挨家挨戶尋獲主人。圖／警方提供
一隻狗昨晚在台中市梧棲區疑被車撞，横躺快車道，警察和路人合抬路邊，並挨家挨戶尋獲主人。圖／警方提供

梧棲 車道

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