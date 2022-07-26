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「行動急診室」劉冠英救人無數 獲十大傑出救護員獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，接生過臍帶繞頸嬰兒，在溪邊搶救失去呼吸心跳的患者，更曾擔任太魯閣列車出軌事故救護指揮官，多次從死神手中救回性命，就像是「行動急診室」，同時積極培育高級救護員。優秀的表現，讓他獲得今年「十大傑出救護技術員」獎，實至名歸。

劉冠英在7年前進入消防特考班，於2017年分發到花蓮縣消防局服務，2年就取得高級救護技術員資格，除了一般車禍及創傷救護勤務外，參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣列車出軌事故、漫波飯店拆除倒塌等大型災難救援。

尤其他在太魯閣列車事故中擔任救護指揮官，扛著極大壓力快速調度應變，在4小時內就將上百名患者送往醫院救治，救人無數。

為提高急救品質，劉冠英撰寫「鳳凰計畫」並於去年實施，制定緊急救護流程、提升急救設備、強化外勤救護員急救技能、提升線上CPR指導、加強民眾CPR急救意識、組成救護品管小組，讓花蓮整體急救成功率提高5%，2021年有28名患者康復出院。

另外，劉冠英在急救教育及品質管理上也貢獻良多，自發性擔任高級救護技術員第2及第3期的考前訓練總教官，學員皆通過考驗，為花蓮投入42名高級救護技術員。他也研發大量傷病患桌遊教學模具，發表在消防署月刊及投稿醫學期刊。

「十大傑出救護技術員」獎項，是由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家，及消防署代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟、災難處理、救護教育、品管研究及其它特殊貢獻等項目，該遴選已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮譽獎項之一。

花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，曾擔任太魯閣列車出軌事故救護指揮官，在4小時內就將上百名患者送往醫院救治，救人無數。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，曾擔任太魯閣列車出軌事故救護指揮官，在4小時內就將上百名患者送往醫院救治，救人無數。圖／花蓮縣消防局提供
高級救護技術員劉冠英參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣列車出軌事故、漫波飯店拆除倒塌等大型災難救援，救人無數。圖／花蓮縣消防局提供
高級救護技術員劉冠英參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣列車出軌事故、漫波飯店拆除倒塌等大型災難救援，救人無數。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，就像是「行動急診室」，獲得今年「十大傑出救護技術員」獎。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，就像是「行動急診室」，獲得今年「十大傑出救護技術員」獎。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 患者

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