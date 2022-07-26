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盜木賊作案被查覺 倒車逃離時翻落邊坡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

黃姓及葉姓男子涉嫌闖入新竹林區管理處的國有林地盜木，警方接獲通報趕往查緝，在新竹縣尖石鄉竹58縣道路發現兩人駕駛小貨車、騎機車現身，形跡可疑，上前攔查時，黃男騎機車衝撞員警仍被制伏逮獲，葉姓男子急忙倒車逃竄時翻覆邊坡，人趁亂逃逸。全案依妨害公務罪、森林法及竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

保安警察第七總隊第五大隊接獲新竹林管處通報，有可疑車輛出現在水田林道國有林班地停放，疑似有盜伐情事，員警隨即會同林管處人員前往查緝，23日深夜11點多在新竹縣尖石鄉竹58縣道4公里處，發現1輛小貨車及1部機車形跡可疑。

員警上前攔查時，黃姓男子騎車衝撞警方，造成攔查員警右腳膝蓋擦、挫傷，但員警仍奮力將黃逮捕；駕駛小貨車的葉姓男子迅速倒車逃逸，卻不慎從翻落到5公尺深的下方邊坡，葉男摸黑逃逸。警方在現場的貨車內起出從國有林班地竊取的3塊肖楠木，還有鏈鋸、智慧型手機及普通重型機車等犯罪工具。

經調查，黃、葉兩人涉嫌趁夜間騎乘機車進入新竹縣尖石鄉竹東事業區水田林道國有林班地竊取貴重林木肖楠，再將盜伐的肖楠木及作案工具機車、鏈鋸放入小貨車車棚， 想等待時機變賣肖楠木；全案依妨害公務、違反森林法及竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，警政署今年5月20日啟動全國性「滅鼠專案」，有信心打擊山老鼠，新竹林管處及保七總隊第五大隊共同呼籲，森林是全民共有的珍貴資產，民眾如發現有破壞山林的情資，請向保七總隊第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反映。

員警遭竊嫌騎車衝撞受傷，仍奮勇逮捕對方。圖／記者胡蓬生翻攝
員警遭竊嫌騎車衝撞受傷，仍奮勇逮捕對方。圖／記者胡蓬生翻攝
小貨車內查獲盜伐的肖楠木塊及作案的機車。圖／記者胡蓬生翻攝
小貨車內查獲盜伐的肖楠木塊及作案的機車。圖／記者胡蓬生翻攝
小貨車倒車逃離時不慎翻落邊坡。圖／記者胡蓬生翻攝
小貨車倒車逃離時不慎翻落邊坡。圖／記者胡蓬生翻攝
警方查獲肖楠木及鍊鋸等證物。圖／記者胡蓬生翻攝
警方查獲肖楠木及鍊鋸等證物。圖／記者胡蓬生翻攝

新竹 山老鼠 尖石鄉

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