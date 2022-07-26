外國軍官跨海求愛？台南未婚女險被騙30多萬

台南中西區42歲的徐姓未婚女子，透過網路認識一名自稱伊拉克軍官的男子，他以甜言蜜語展開追求讓徐女墜入情網，謊稱他想遠離戰火來台相聚，卻沒錢買機票，她得知後前往銀行欲辦理借款34萬5千元匯給對方，行員察覺有異向警方報案，警員到場阻勸，順利攔阻詐騙。

據了解，徐昨天下午2點多到銀行欲借款34萬5千元存入對方比特幣錢包內，但行員詢問她匯款目的及對方資訊，婦人卻支吾其詞，僅說是要匯款給在伊拉克的軍官男友，行員覺得有異於是向警二分局通報。

中正派出所警員陳宜珮、薛承偉到場了解，得知徐是在日前透過臉書認識一名男子，對方自稱是駐紮在伊拉克的軍官，男子以花言巧語擄獲徐芳心，待徐卸下心防後，便以當地情勢緊張想遠離戰火為由，欲來台與徐女相聚，但因帳戶被凍結導致沒錢買機票，徐一心想見到情郎，前往銀行欲借款34萬5千元給對方的比特幣錢包。