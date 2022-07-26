暗夜掀機車置物箱行竊 警逮涉案男

高雄市鳳山區五甲地區傳出，常有機車置物箱的財物遭竊，住戶查閱監錄影像，發現有1名男子趁夜裡，四處對機車下手，憤而將影像貼上網路，大罵「笨色嬰（意垃圾小孩）」。警方追查出，涉案的魏姓男子已不是小孩，逮捕他到案，他承認缺錢才偷竊，全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市鳳山五甲地區住戶發覺，放在置物箱的零錢不翼而飛，住鳳山區漁村街的呂姓住戶發覺機車置物箱疑被人撬開，雖沒財物損失，仍憤而報警。另有住戶調閱監錄影像，發現有人沿路強對停在路旁的機車置物箱下手，將影像貼網，直罵「笨色嬰」要大家注意。

影像一貼出臉書，有許多人留言有同樣遭遇，有人說住家附近2輛機車也曾被撬開，損失一些零錢，還有人說曾半夜親眼目睹，對方被他嚇走。