車停國道避車彎駕駛消失 往4樓高橋下一看...一男癱死

國道三號北上195.5公里彰化和美高架路段上午疑似有民眾跳橋事件，由於墜落地點屬於彰化警方轄區，警方清查身分，發現36歲台中李姓男子租的租賃車停在國道避彎道，人卻倒在約4樓高的橋下，推測是自行跳下，詳細情形仍待調查。

救護人員指出，今天上午6點半有民眾看到和美新中路有人倒臥路旁報案，原以為是路倒案件，前往急救才發現一名男子早已全身變形，身體甚至有點僵化，因已明顯死亡未送醫。

國道七隊則在上午7點多接獲交控中心通知一輛白車停在195.5公里避彎道，因車輛從5點多就已停放，已經超過故障車停留1小時的時間，國道員警前往了解，卻沒看到駕駛，經與彰化轄區警方聯繫，比對車上資料，再加上鑑識人員在護欄邊疑似發現死者鞋印，推測應是男子自行跳下，高度約15公尺左右。

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