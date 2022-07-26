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不滿告白被拒！17歲男騎車堵人 加油站外持刀追砍致4傷
新北市中和區今天凌晨發生街頭大亂鬥，17歲賴姓少年不滿告白被拒，得知17歲李姓少女等5人要去中和烘爐地看夜景，找了友人一夥8人持西瓜刀和球棒中途堵人，在加油站外大馬路上展開追逐，吵鬧聲響大引起民眾圍觀，警方獲報動手方已鳥獸散，漏夜陸續帶回涉嫌人，惟還有人在逃。
警方今天凌晨1點27分獲報，中和區莒光路260號莒光加油站有鬥毆案趕抵，發現現場徒留球棒一支、西瓜刀刀鞘一副，有4名傷者，均遭刀、棍棒輕傷，無生命危險，協助送醫；惟沒有見到涉嫌動手一方，火速調閱監視器畫面，釐清涉嫌人。
經查，動手的賴姓少年一夥8人持球棒砸車、西瓜刀揮砍，事證明確循線逮人，釐清8人身分後，漏夜已帶回6人，另通知剩下2人通知到案，警詢後依少年事件處理法、妨害秩序罪嫌送辦。
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