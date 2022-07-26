影／女童參加島嶼生活節走失 見到媽媽出現奔向懷中

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處在基隆市和平島舉辦「島嶼生活節」活動，兩名女子發現女童與家人走散，與警員帶她到遊客中心時，她的媽媽剛好也到遊客中心想求助，看到女兒大喊她名字，女童聞聲奔向媽媽懷抱，媽媽大喊「妳嚇死我了」。

和平島「島嶼生活節」23日開幕，周休二日安排熱鬧的「島嶼市集」與「島嶼夜唱」活動，此後到8月28日有為期1個月系列活動。

基隆警二分局今天上午表示，24日有數千人湧入和平島公園參加島嶼生活節活動，和一路派出所警員簡欽威、許文明當天在會場出勤時，遇到兩名年輕女子帶著女童求助，表示女童與家人走散了，希望能幫她找到家人。

員警帶女童到和平島遊客中心，想利用中心內的有廣播工具找尋女童的媽媽。遊客中心人員詢問女童媽媽的姓名、手機號碼時，女童的媽媽剛好也要到遊客中心，請求協助廣播找女兒。

女童的媽媽遠遠看到女兒坐在遊客中心內，大喊她的名字。女兒聽到熟悉的呼喚聲，抬頭看到媽媽，馬上起身奔向媽媽。媽媽將她擁入懷中，口中還說「你嚇死我了。」

女童的媽媽說，家人一起到和平島遊玩，一不留神就和女兒在人群中走散，謝謝幫忙照顧女兒的兩名遊客和員警，讓女兒沒有發生其他意外。