高雄7樓公寓火警 1婦人無生命跡象

高雄市前鎮區三多三路1棟7樓建築公寓今天上午發生火警，4樓起火，高雄市消防局動員大批人車趕往搶救，近半小時撲滅火勢，發現客廳起火，但1名婦人倒在臥室床上，送醫時無生命跡象，正由醫院搶救，確實起火原因由消防局調查中。

今天上午8點28分，高雄市消防局接獲報案，指前鎮區三多三路1棟7樓建築起火，消防局動員前鎮、小港、新興、成功、大昌、前金、瑞隆、苓雅等消防分隊與特搜中隊，共28車76人趕往搶救，當時濃煙自4樓冒出，消防隊得悉屋內可能有人，趕緊入屋搜救。

消防隊員破門進入屋內，發現電視櫃起火，立即出水滅火，直到近9點，撲滅客廳火勢，搜尋房間，發現56歲的劉姓婦人仰躺臥室疑上，已深度昏迷，趕緊送往阮綜合醫院急救，到院前無呼吸心跳。