彰化工廠爆炸巨響驚醒全鄉 700坪陷火海近百人力搶救

彰化縣芬園鄉一家工廠今天清晨發生大火，火勢猛烈，彰化消防局派出12個分隊的消防員前往搶救，居民指出，睡夢中聽到巨大爆炸聲被嚇醒，聲音大到可能連對岸的台中霧峰鄉親也聽得到，幸好當時廠內沒有人，無人傷亡。

該廠房位置在舊社村靠近貓羅溪的區域，廠房有700坪大，清晨發生氣爆聲後，火勢籠罩整個廠房，全區全面燃燒，濃煙密布遠處就看得到，因情況相當緊急，鄰近台中與南投消防人員也前來，投入近百名人力。

居民指出，該廠專做蜂巢箱，廠內可能有許多易燃物，可能因此發生氣爆，也傳出有住家因為爆炸聲玻璃碎裂，實在相當嚇人。業者家住南投，事發也趕到現場。