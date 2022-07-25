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爬南投塔塔加高山症發作 陸空救援載他下山就醫
南投4人登山團，日前進行4天3夜塔塔加玉山線登山行程，今天上午其中一名簡姓男子出現嘔吐及呼吸困難，疑高山症發作，高市消防局獲報，成立搜救小組，並請空勤總隊出動直升機，陸空救援將簡男順利載送下山就醫，幸無大礙。
高市消防局指出，60歲的簡姓男子和3名山友組登山團，爬塔塔加玉山線，今天上午簡姓男子突然身體不適，出現嘔吐及呼吸困難現象，疑似高山症發作，同行山友打119求援。
消防局獲報後，隨即由第六大隊成立山域事故應變小組，出動4名山域搜救人員前往搜救，並同步向空勤總隊申請直升機救援。
由於今天高雄山域天氣晴朗，直升機飛行無礙，空勤總隊於下午2時30分順利將簡男載送至朧祥公園，由旗山分隊救護車送往義大醫院就醫，所幸無大礙。
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