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爬南投塔塔加高山症發作 陸空救援載他下山就醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

南投4人登山團，日前進行4天3夜塔塔加玉山線登山行程，今天上午其中一名簡姓男子出現嘔吐及呼吸困難，疑高山症發作，高市消防局獲報，成立搜救小組，並請空勤總隊出動直升機，陸空救援將簡男順利載送下山就醫，幸無大礙。

高市消防局指出，60歲的簡姓男子和3名山友組登山團，爬塔塔加玉山線，今天上午簡姓男子突然身體不適，出現嘔吐及呼吸困難現象，疑似高山症發作，同行山友打119求援。

消防局獲報後，隨即由第六大隊成立山域事故應變小組，出動4名山域搜救人員前往搜救，並同步向空勤總隊申請直升機救援。

由於今天高雄山域天氣晴朗，直升機飛行無礙，空勤總隊於下午2時30分順利將簡男載送至朧祥公園，由旗山分隊救護車送往義大醫院就醫，所幸無大礙。

簡姓男子爬南投塔塔加玉山線疑因高山症發作，同行山友打119求援，陸空救援載他下山就醫。記者石秀華／翻攝
簡姓男子爬南投塔塔加玉山線疑因高山症發作，同行山友打119求援，陸空救援載他下山就醫。記者石秀華／翻攝
空勤總隊順利將登塔塔加玉山線疑似高山症發作的簡姓男子送至朧祥公園後，救護員將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
空勤總隊順利將登塔塔加玉山線疑似高山症發作的簡姓男子送至朧祥公園後，救護員將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
旗山分隊救護員將簡男送往義大醫院就醫，所幸無大礙。記者石秀華／翻攝
旗山分隊救護員將簡男送往義大醫院就醫，所幸無大礙。記者石秀華／翻攝

直升機 空勤總隊 山友

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