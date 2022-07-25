影／台中男逆向行駛遇警車 警協助掉頭不忘送上罰單

台中市第四警分局春社所警車19日行經轄區向上路時，遇到吳姓男子開車逆向行駛，直接朝著警車駛去，幸好駕駛看到警車後，有緊急煞車，才沒撞上警車，當時車內警方也直呼「太扯了」，警方協助吳掉頭，另依違反道路交通安全管理條例告發，最高可罰1800元。

第四警分局春社所副所長鄭博元、警員林俞秀在19日晚間7時許，結束巡邏勤務行經向上路時，發現吳姓男子（50歲）駕駛的黑色轎車逆向行駛，直朝警車方向，幸好吳有看到前方的警車，趕緊煞車才沒碰撞。

吳姓男子下車後向警方表示，因到南屯精科園區洽公後準備開車返回彰化住處，但因不熟路況，加上一時恍神，才會誤駛到對向車道，而且發現時，已卡在車流當中，進退兩難。