影／台中男逆向行駛遇警車 警協助掉頭不忘送上罰單
台中市第四警分局春社所警車19日行經轄區向上路時，遇到吳姓男子開車逆向行駛，直接朝著警車駛去，幸好駕駛看到警車後，有緊急煞車，才沒撞上警車，當時車內警方也直呼「太扯了」，警方協助吳掉頭，另依違反道路交通安全管理條例告發，最高可罰1800元。
第四警分局春社所副所長鄭博元、警員林俞秀在19日晚間7時許，結束巡邏勤務行經向上路時，發現吳姓男子（50歲）駕駛的黑色轎車逆向行駛，直朝警車方向，幸好吳有看到前方的警車，趕緊煞車才沒碰撞。
吳姓男子下車後向警方表示，因到南屯精科園區洽公後準備開車返回彰化住處，但因不熟路況，加上一時恍神，才會誤駛到對向車道，而且發現時，已卡在車流當中，進退兩難。
經警方酒測，吳男沒有酒駕，兩警就地指揮後方來車，依序行駛，協助吳男將轎車掉頭，另外警方在吳離去前，也不忘開出一張違反道交條例的罰單，依規定可罰600元至1800元以下罰鍰，希望吳男收到罰單後可以記取教訓。
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