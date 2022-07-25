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早餐店自製沙拉醬疑汙染 沙門氏桿菌讓31人上吐、下瀉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆長庚醫院近3天陸續收治31名疑食物中毒，導致腹瀉患者，其中8人須住院治療。衛生局接獲通報後稽查，發現患者都曾到安樂區武隆街一家早餐店消費，初步研判業者自製沙拉醬時，疑蛋遭沙門桿氏菌汙染釀禍。

基隆長庚醫院表示，7月22日傍晚陸續有疑似早餐店食物引起腹瀉等民眾，到醫院掛急診，到25日中午累計16男、15女， 共有31人就醫診，其中8人未成年。患者中有23人經急診處置後返家，另8人症狀較嚴重，住院治療後病況穩定。

基隆市衛生局食物藥品管理科長王翠雯說，醫院已協助採集糞便檢體送驗，但因早餐店老闆夫婦也住院，近日未營業。稽查人員遲至今天才進店內稽查環境設備，但已無食物檢體。未來若依患者檢體的病源菌，合理懷疑早餐店造成食物中毒，將依食安法移送檢方偵辦。

王翠雯說，就醫患者症狀都是上吐、下瀉、發高燒，訪查發現在早餐店多食用漢堡、三明治，交叉比對研判業者自製沙拉醬可能是禍源，推測製作過程中，蛋遭汙染沙門桿氏菌，引發消費者食物中毒。

早餐店食物中毒案經媒體披露，引發關注和討論。有人說，媽媽22日上午到早餐店買三明治，下午開始拉肚子到診所就醫，隔天再到長庚掛急診，已連拉4天，至今仍頭暈、沒食慾。

還有人說，她跟兩個小孩都吃了這家早餐店食物，已跑長庚兩次。也有人說，因為拉肚子先掛急診，後來又覺得實在很不舒服， 直接叫救護車送醫。

基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。圖／聯合報系資料照片
基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。圖／聯合報系資料照片
基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。圖／聯合報系資料照片
基隆市有31多人疑到同家早餐店消費食物中毒，前往基隆長庚醫院就醫，其中8人病情較嚴重，安排住院治療。圖／聯合報系資料照片

早餐 食物中毒 患者

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