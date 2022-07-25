影／被念「沒用」 男當街拿交通錐暴打女友下場曝光

高雄市一名鄭姓男子今晨和女友至前鎮區一間麵攤吃宵夜，因不滿女友叨唸他沒用，竟拿路邊交通錐狠K女友，被害人倒地不斷哀號，路人報警，由於鄭男先前也有家暴女友紀錄，警方將他依違反保護令及傷害罪嫌送辦。

警方調查，鄭姓男子（48歲）和女友（50歲）同居，今天凌晨時分，2人前往前鎮區鎮華街的夜市吃麵，過程中，鄭男被女友嫌他沒用，2人吃完麵後，走進巷弄，鄭男忍不住就近拿起交通錐朝女友猛打。

當時女友被打倒在地，不斷哀號，路人見狀錄下畫面報警，警方趕抵前，鄭男一度作勢拿起磚塊要砸女友，所幸沒下手，警方隨後到場，將鄭男以傷害罪現行犯逮捕；被害人隨後就護員送醫治療，所幸無大礙。