影／這個路口又發生車禍 彰化二林居民呼籲設交通號誌

彰化縣二林鎮斗苑路三段和新榮巷口今天又發生車禍，一輛小貨車從新榮巷口出來左轉斗苑路，直行中的轎車為了閃避，撞上右邊電線桿，撞爆車頭，雖然轎車駕駛輕傷，但地方上要求設置紅綠燈的呼聲四起。

警方調查，楊姓男子（43歲）駕駛轎車直行斗苑路要去二林市區，見到衝出新榮巷巷口左轉也要去二林市區的小貨車，轎車車頭急往右邊閃避，撞上路邊電線桿後打轉停在斗苑路中線，轎車車頭全毀，葉姓男子（55歲）駕駛小貨車停在外線道，等待警方前來處理。

「十次車禍九次快。」二林鎮後厝里里長陳美智說，行駛斗苑路的車輛通常車速很快，斗苑路三段和新榮巷口的交會口確實經常發生車禍，8個多月前，同一地點的車禍造成1名乘客從車內拋出去，不幸身亡，地方居民再三反映，要求增設交通號誌取替現在的爆閃燈，以提醒用路人注意巷口出來的車輛。

陳美智又說，如果警方能在新榮巷出去的斗苑路三段路面畫黃色網格線，至少加裝閃黃燈甚至閃紅燈警示用路人，應該可以有效提醒用路人放慢速度。