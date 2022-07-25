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影／撞擊畫面曝光！夫妻赴納骨堂祭拜 回程遇劫送命

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東枋寮今天發生重大交通事故，一名曾姓男子（74歲）駕駛小貨車載妻子到枋寮納骨堂祭拜，回程才開出殯儀館就與一名邱姓男子（36歲）駕駛的砂石車撞上，猛烈撞擊把小貨車撞翻，砂石車為了閃避還開上外側護欄，曾男與72歲妻受困車上，警消獲報救出送醫搶救，雙雙不治。

枋寮警方表示，這起交通事故發生於上午7點多，曾男載妻在沿山公路、青山路口遭撞。砂石車駕駛邱男當時沿沿山公路北往南行駛，曾男駕駛小貨車沿青山路西向東行駛，才左轉沿山公路就發生車禍。

目擊民眾透露表示，小貨車才剛轉入沿山公路就被撞翻，現場聽到碰一聲巨響，砂石車為閃避開上外側護欄。現場也有民眾聽到駕駛稱，「對方突然就出來一半了，一直開過來，沒有先看一下，按喇叭要閃他來不及。」根據剛曝光的行車紀錄器畫面，砂石車還沒過青山路口就撞上小貨車，過程駭人。

警消獲報破壞車體後，將曾姓夫妻救出，但當下已無呼吸心跳，送往枋寮醫院搶救後，雙雙宣告不治。家屬獲報趕往醫院，情緒激動，無法接受兩人死訊。

枋寮鄉公所殯葬管理所表示，園區監視器畫面有看到老夫妻上午7點多開車經過納骨堂，沒多久就發生車禍。因納骨堂上午8點才開，推測老夫妻可能因中元將屆前來祭拜，見門還沒開才離去。

警方表示，砂石車駕駛邱男酒測值為0，輕傷送醫，詳細肇事原因仍待調查釐清。警方將加強該路段交通違規取締，並呼籲駕駛人行經無號誌路口應減速慢行，支道車輛應先停等禮讓主線道車輛通行，以避免事故發生。

邱男駕駛砂石車與小貨車發生車禍，為閃避還開上外側護欄。圖／讀者提供
邱男駕駛砂石車與小貨車發生車禍，為閃避還開上外側護欄。圖／讀者提供
屏東枋寮今天發生重大交通事故，曾男駕車載妻到枋寮納骨堂，回程開出殯儀館就遭撞翻。圖／民眾提供
屏東枋寮今天發生重大交通事故，曾男駕車載妻到枋寮納骨堂，回程開出殯儀館就遭撞翻。圖／民眾提供

砂石

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