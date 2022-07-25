南市小貨車追撞前方小貨車 駕駛送醫蔬果掉滿地
台南市後壁區今上午發生小貨車不明原因追撞前方停等路紅綠燈另輛小貨車，肇事的司機受困車內經消防隊員脫困送醫，身上多處骨折住院中，詳細原因警調查中。
南市消防局今日中午11時19分獲報，後壁區南91線與南90路口處發生兩輛貨車車禍，經查，24歲劉男開貨車由西向東往白河方向，與停等紅綠燈的小貨車擦撞，劉姓駕駛受困於小貨車內，被撞的小貨車駕駛無恙，但車上滿載的蔬果紙箱掉滿地，現場一片狼籍。
消防局調派後壁消防分隊共2車6人趕往，發現劉男雙腳被夾住無法動彈，意識清醒，右腳有封閉性骨折情形及身體擦傷，消防人員使用破壞及推舉支撐器材協助脫困，後將傷者送至柳營奇美醫院開刀救治，目前住院觀察中。
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