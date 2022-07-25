父病逝榮總太平間冰存10年女兒不處理 遺棄屍體罪起訴

張姓老翁10年前病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間長達10年！張翁的連姓女兒涉嚎哭懇求醫院寬限時日，但又不願接受榮總惠眾基金會協助負擔費用、聯合公祭辦理後事，涉遺棄父親屍體迄今，拒絕領回。士林地檢署偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴。

起訴指出，連婦和和胞妹張女、連女等4人，都是張姓老翁女兒，依民法1084條「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬張翁屍體義務，2012年5月3日張翁病逝台北榮總，連婦明知父親過世，且醫院多次通知，仍涉嫌遺棄屍體在榮總太平間查達8年，榮總2020年至警局報案提告，全案連婦迄今歷經10年，拒絕領回遺體，也沒辦理殮葬事宜。

榮總指出，張翁病逝後，遺體持續冰存在醫院太平間長達8年，2020年報案提告遺棄屍體罪，院方多次催連婦到院處理後事，但連婦為依諾到院處理，還羅織各式理由，聲稱經濟有困難、無能力處理，屢次「號啕哭泣」懇求諒察難處，要求寬限十日，日後卻藉詞拖延。

連婦辯稱，她有向３個胞妹說，父親後事由她來處理，但仍未領回遺體，也拒絕榮總建議的方式辦理後事。3個胞妹供稱，胞姊說會把父親後事處理好。

檢方調閱戶籍資料，證實連婦是張翁「一等親」且依據榮總催促連婦處理後事歷程表、簡訊通知張翁死亡證明書、連婦「手寫回信」等證物認定，連婦在張翁過世4年後，2016年5月、7月曾2度寫手寫信委託書回覆榮總。

連婦向榮總稱，其他家屬無能力處理張翁的醫療費用、遺體放行等事物，全部都她一人處理。榮總承辦人曾打電話給連婦的女兒，但得到的回應是「連婦下令不允許其他家庭成員出面辦理張翁後事」

榮總考量連婦有所苦衷，但長達10年來沒有到太平間關心或詢問遺體冰存狀況，也未曾祭拜，院方建議連婦採取簡單又不失隆重的「聯合公祭」辦理後事，且可由院方惠眾基金會協助處理費用，但都連婦都沒接受。