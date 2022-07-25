台東新手背工走失11天尋獲屍體 明由直升機吊掛下山
台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日登戒茂斯山後下山不明原因失聯，台東縣消防局及多單位組隊入山搜尋無果，消防局日前宣布暫停搜索，但林所屬登山社及山友，近日垂降至可能意外地點搜尋，據傳今天下午溯溪找到林的屍體，警方已上山確認，並將申請直升機吊掛下山，確切死因仍待檢方相驗。
山友表示，林姓男子失蹤後，登山社及消防局每天排出20多人次上山搜尋，也申請直升機、採空拍機大範圍搜尋，搜尋林姓男子下山後可能的路徑、周邊熱區，甚至可能意外摔落地點完成尋找，前天參與山友不放棄，垂降下探溪谷查看，希望找到林姓男子留下的背架，就能夠分析他可能失蹤路徑。
據了解，垂降至溪底的搜尋隊員，溯溪沿水路搜尋林的下落，先是發現疑似他的水瓶，今天尋找過程沿著新武呂溪，在溪底終於找到林男屍體，隨即通報登山社及警方，警方下午已趕赴山區查看，但因為山區道路崎嶇、很難搬運，警方申請直升機吊掛，但今天下午山區能見度不佳，直升機目前無法起飛，預定明天上午執行吊掛搬運。
33歲林男是住池上鄉阿美族原住民，原在登山社擔任廚師，本月中旬表示想轉任當背工，社方評估林體能不錯、同意轉任，日前與登山社背工同仁1行5人試走戒茂斯山，15日到達營地、卸下身上裝備後下山，林僅背空背架、帶著空水瓶下山走失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言